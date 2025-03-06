Кремль: ЕС не выиграть гонку вооружений с РФ, поскольку «мы не будем с ними играть»

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Евросоюз не сможет выиграть гонку вооружений с Россией, поскольку Москва не собирется в ней участвовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как пишет «Интерфакс», высказывание Пескова опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть. Мы будем заниматься обеспечением своих интересов», — подчеркнул Песков. Также он напомнил, что Владимира Путина уже когда-то спрашивали о перспективах гонки вооружений, и тот ответил, что Москва не будет в нее втягиваться, а будет обеспечивать свою безопасность, избегая чрезмерных расходов.

Напомним, ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом Евросоюза в Брюсселе заявил, что Европе необходимо вступить в гонку вооружений с Россией. «Европа должна принять этот вызов, гонку вооружений [с Россией], и должна ее выиграть», — сказал Туск.


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