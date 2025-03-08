В Польше планируют ввести общую обязательную военную подготовку. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Его слова приводит «Интерфакс».

Чиновник отметил, что власти Польши намерены до конца года разработать модель, при который каждый мужчина был бы готов к войне. По его словам, речь идёт о полноценной подготовке граждан, при которой взрослые станут полноценными и полноправными солдатами на случай вооружённого конфликта. Туск подчеркнул, что это решение не означает возвращение к обязательной военной службе в Польше. При этом готовить могут также и женщин.

«Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Женщин тоже, но мы знаем, что война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной», — заявил польский премьер.