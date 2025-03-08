В Польше планируют ввести общую обязательную военную подготовку

В Польше планируют ввести общую обязательную военную подготовку
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Польше планируют ввести общую обязательную военную подготовку. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Его слова приводит «Интерфакс».

Чиновник отметил, что власти Польши намерены до конца года разработать модель, при который каждый мужчина был бы готов к войне. По его словам, речь идёт о полноценной подготовке граждан, при которой взрослые станут полноценными и полноправными солдатами на случай вооружённого конфликта. Туск подчеркнул, что это решение не означает возвращение к обязательной военной службе в Польше. При этом готовить могут также и женщин.

«Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Женщин тоже, но мы знаем, что война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной», — заявил польский премьер.

Ранее Дональт Туск заявлял, что Европе необходимо вступить в гонку вооружений с Россией. Политик отметил, что инициативы по увеличению финансирования оборонной промышленности являются первым шагом на этом пути. Более того, премьер Польши предложил рассмотреть возможность увеличения присутствия европейских войск и НАТО на границе с Россией и Беларусью.

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