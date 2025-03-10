В области предлагают ввести «одноглавую» систему управления муниципалитетами

В Калининградской области предлагается ввести «одноглавую» систему управления муниципалитетами — глав округов выбирать не из числа депутатов местных советов, а назначать по конкурсу, а также наделять полномочиями глав администраций. Соответствующие поправки в законодательство подготовила группа депутатов Заксобрания Калининградской области. Проект опубликован на сайте регионального парламента.

Группа депутатов, в которую вошли Андрей Кропоткин, Лариса Швалкене, Валерий Ланин, Дмитрий Киселёв, Павел Федоров и Александр Никулин, внесла на рассмотрение комитета по законодательству Заксобрания поправки в закон «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области». Поправками предлагается изменить положения об избрании главы муниципального образования. Главу предлагается избирать представительному органу самоуправления из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

Отметим, в настоящее время глав муниципалитетов избирают депутаты местных советов из своего числа, муниципальный глава также является председателем окружного совета. Так называемая «двуглавая» система местного самоуправления (глава округа-председатель совета и глава администрации) действует со всех муниципалитетах региона.

Схема, по которой глава муниципалитета совмещает функции главы администрации и выбирается депутатами по конкурсу уже существовала в Калининграде — с 2018 года по 2020 год эту должность занимал Алексей Силанов. После его отставки были внесены изменения в Устав областного центра, после которых главой округа стал председатель Горсовета.

Отметим, 5 марта 2025 года Госдума приняла в окончательном чтении закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Закон должен рассмотреть Совет Федерации, а затем утвердить президент РФ.