Комитет по законодательству одобрил «одноглавость» в муниципалитетах

Все новости по теме: Муниципалитеты

Профильный комитет по законодательству регионального Заксобрания на заседании 12 марта сразу в двух чтениях одобрил поправки в закон «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области». Как сообщает корреспондент «Нового Калининграда», поправки предлагают ввести «одноглавую» систему управления муниципалитетами. 

Как пояснил на заседании комитета один из авторов проекта спикер Заксобрания Андрей Кропоткин, нововведения будут действовать для тех муниципалитетов, где состоятся новые выборы местных Советов. Поправками предлагается глав округов выбирать не из числа депутатов местных советов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

В настоящее время глав муниципалитетов избирают депутаты местных советов из своего числа, муниципальный глава также является председателем окружного совета. Так называемая «двуглавая» система местного самоуправления (глава округа-председатель совета и глава администрации) действует со всех муниципалитетах региона.

Напомним, поправки в начале марта внесла группа депутатов, в которую вошли Андрей Кропоткин, Лариса Швалкене, Валерий Ланин, Дмитрий Киселёв, Павел Федоров и Александр Никулин. Изменения в законодательство будут рассматриваться на очередном заседании Заксобрания в марте. 

По данным областного избиркома, в единый день голосования 14 сентября 2025 года выборы местных советов пройдут в восьми муниципалитетах: Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском округах, Ладушкине.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter