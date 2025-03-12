Комитет по законодательству одобрил «одноглавость» в муниципалитетах

Профильный комитет по законодательству регионального Заксобрания на заседании 12 марта сразу в двух чтениях одобрил поправки в закон «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области». Как сообщает корреспондент «Нового Калининграда», поправки предлагают ввести «одноглавую» систему управления муниципалитетами.

Как пояснил на заседании комитета один из авторов проекта спикер Заксобрания Андрей Кропоткин, нововведения будут действовать для тех муниципалитетов, где состоятся новые выборы местных Советов. Поправками предлагается глав округов выбирать не из числа депутатов местных советов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

В настоящее время глав муниципалитетов избирают депутаты местных советов из своего числа, муниципальный глава также является председателем окружного совета. Так называемая «двуглавая» система местного самоуправления (глава округа-председатель совета и глава администрации) действует со всех муниципалитетах региона.

Напомним, поправки в начале марта внесла группа депутатов , в которую вошли Андрей Кропоткин, Лариса Швалкене, Валерий Ланин, Дмитрий Киселёв, Павел Федоров и Александр Никулин. Изменения в законодательство будут рассматриваться на очередном заседании Заксобрания в марте.

По данным областного избиркома, в единый день голосования 14 сентября 2025 года выборы местных советов пройдут в восьми муниципалитетах: Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском округах, Ладушкине.