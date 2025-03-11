Власти Калининграда планируют потратить ещё более 627 тыс. рублей на пиар

Администрация Калининграда готовится к поиску подрядчиков для освещения деятельности городских властей на информационном интернет-портале. Анонсы закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

Всего размещено два лота. Общая стоимость работ — 627 250 рублей. На информационные услуги по освещению деятельности горадминистрации и горсовета в количестве 18 условных единиц выделяют 234 тыс. рублей. Цена за единицу — 13 тыс. рублей. На аналогичные услуги в количестве 26 условных единиц планируют потратить 393 250 рублей. В данном случае цена за единицу — 15 125 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте указаны не были.

В конце 2024 года администрация Калининграда организовала семь аукционов на освещение своей деятельности и работы горсовета в 2025 году. В торгах принимали участие средства массовой информации всех видов: от газет до интернет-порталов. Итоговая сумма, которую городские власти потратят на собственный пиар за первое полугодие 2025-го, составит почти 7,44 млн рублей.