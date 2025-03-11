Литва выделяет 260 млн евро на модернизацию убежищ и нужды гражданской обороны

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Литва решила выделить на нужды гражданской обороны 280 млн евро до 2030 года. На эти средства хотят «модернизировать убежища, совершенствовать систему информирования и оповещения населения, развивать культуру общественной устойчивости и самообороны». Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Текущая ситуация в области безопасности в нашем регионе означает, что военные и гибридные угрозы представляют наибольшую опасность в настоящее время. Надежная гражданская защита отвечает интересам каждого, поэтому мы должны мобилизовать государственные и муниципальные учреждения на совместную работу с экономическими и социальными партнерами», — прокомментировал решение глава МВД Литвы Владислав Кондратович.


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