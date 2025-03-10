Профильный комитет Заксобрания Калининградской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту на заседании в среду одобрил очередную реформу «на местах». Большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы перейти от двуглавой системы самоуправления к одноглавой. За тем, как внезапно парламент стал площадкой для дискуссий среди депутатов, многие из которых, похоже, впервые увидели поправки только в день заседания, наблюдал «Новый Калининград».



О том, что в Калининградской области хотят снова поменять принцип избрания, а по сути назначения местных глав, «Новый Калининград» рассказал в начале недели. Группа депутатов предложила выбирать главу округа не из числа депутатов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию. Иными словами, народные избранники добровольно выберут главу, который не проходил жернова всеобщих выборов.

Такая схема, надо сказать, уже существовала в областном центре — в 2017 году таким образом получил пост главы города Александр Ярошук, ранее дважды избиравшийся на пост в ходе прямых выборов. С 2018 года по 2020 год эту должность занимал Алексей Силанов. После его отставки были внесены изменения в Устав областного центра, после которых главой стал называться председатель Горсовета. При этом львиная доля полномочий по управлению муниципалитетом оставались у наемного сити-менеджера — главы администрации.

Портрет Александра Ярошука



Вопрос вынесли на заседание профильного комитета в среду. Доклад комитетского главы Дмитрия Киселева занял не больше двух минут. Он явно торопился изложить нововведения побыстрее. «Вы знаете, что во многих муниципальных образованиях имеется в настоящий момент два главы. Один глава администрации муниципального образования и один глава муниципального образования, — пояснил Киселев. — Это делает кое-какие проблемы, особенно среди граждан, которые иногда не понимают о том, какие полномочия осуществляет глава округа либо глава администрации округа, какие полномочия каким образом разделяются и к кому по каким даже вопросам обращаться. Кто несет представительные функции, а кто несет исполнительные функции».

Он также пояснил, что «законопроект разработан в целях совершенствования организации местного управления на территории области» и предполагает, что глава муниципального образования «будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии по результатам конкурса». «И будет возглавлять местную администрацию», — добавил Киселев, по всей видимости, окончательно запутав присутствующих, которые и до этого не очень понимали, «кто где глава».

«Вопросы?» — обратился к залу Дмитрий Киселев, и в его глазах читалась надежда, что вопросов не будет. Однако они всё же возникли у депутата-коммуниста Евгения Гана: «Подскажите, пожалуйста, а какой анализ проводился? Вот вы сейчас сказали, что возникают проблемы из-за того, что у нас „двухглавый орел“ в муниципалитетах. Какие из-за этого проблемы возникали, каким они образом решаются?».

Евгений Ган



«Данная информация проходила, как я и говорил вам, непосредственно от людей, которые приходили, я думаю, неоднократно, — слегка замялся глава профильного комитета. — Вот у меня было четыре таких случая, когда приходили люди и говорили о том, что есть проблемы в непонимании полномочий между главой администрации и главой муниципального образования».

По всей видимости, он понял, что озвученные им «четыре случая» вряд ли могут считаться основаниям для новой реформы местного самоуправления, и с меньшей уверенностью продолжил: «В таких случаях есть... Плюс это позволит... Данные изменения позволят более тщательным образом осуществлять теперь будущему председателю представительного органа муниципального образования свои полномочия. Плюс это позволит более улучшить функционирование самой системы управления муниципальным образованием. Сделает ее более, скажем, вертикальной... Более... Ну вообще, даст только положительный результат!»

«Тогда еще на понимание вопроса, — продолжил Ган. — Вот если мы говорим про главу администрации... Я предполагал, что на конкурс заявлялись профессионалы-управленцы, которые потом избирались главой администрации исполнительной власти. В данном случае мы предполагаем, что у нас из числа избранных депутатов будет кто-то с опытом управленческой деятельности?» После этого вопроса стало понятно, что одному из самых опытных в нынешнем Заксобрании специалистов по местному самоуправлению, коим является Евгений Ган, тоже не все до конца было понятно из представленного наспех закона: он решил, что главу будут избирать из своего числа депутаты.

«За 30 лет местного самоуправления у нас были разные схемы», — пришёл наконец на подмогу явно плавающему в аргументации главе комитета сам спикер Заксобрания Андрей Кропоткин. Он почтительно вспомнил, что Ган являлся председателем Горсовета Калининграда, а также напомнил, что и сам был и председателем Совета, и главой муниципального образования.

Андрей Кропоткин



«Глава города-глава администрации — это исполнительная власть, которая несет ответственность, том числе и уголовную, — пояснил Кропоткин. — При этом сегодня есть недопонимание у людей, потому что те обращения граждан, которые приходят к главам муниципальных образований... они требуют с них исполнения тех или иных каких-то решений или какого-то развития... То, что глава муниципального образования не может дать, потому что он не является элементом исполнительной власти. И поэтому происходит дисбаланс, недопонимание, и отношение людей к власти... На самом деле это так».

После этого Андрей Кропоткин перешёл уже к более доступной присутствующим аргументации о том, что во многих муниципалитетах сегодня есть «два центра принятия решения»: «Что такое два центра принятия решений, вы понимаете, да? То есть это не вертикаль, это горизонталь, где глава по своему статусу является выше, чем глава администрации. Но глава администрации является исполнителем, то есть технически несет ответственность, в том числе и в уголовном блоке». По мнению спикера, здесь «происходит полный дисбаланс», «нет вертикали власти и нет работоспособной эффективной машины».

«Поэтому мы пришли к выводу на фоне практики, опыта — все-таки вернуть систему, которая была в Калининграде. Но чтобы это было мягко, не сразу же в этом году все поменять, а только по истечении полномочий депутатского корпуса», — пояснил Кропоткин.

Спикер напомнил, что в сентябре 2025 года пройдут выборы в восьми муниципальных образованиях Калининградской области, и там-то уже и будут новые советы депутатов назначать себе глав округов-глав администраций по конкурсу. «Для власти и для слаженной эффективной работы, я считаю, этот закон абсолютно полезен», — поставил вескую точку Кропоткин.

«Хочу еще обратить внимание, что также и у субъектов РФ, у Калининградской области — у нас есть губернатор и Законодательное собрание. То же самое мы фактически вводим на муниципалитеты», — зачем-то испортил точку Кропоткина глава комитета Дмитрий Киселев, чем вызвал удивление в депутатских рядах. «Губернатора мы избираем напрямую на выборах — прозвучало из зала. — А вы предлагаете глав муниципалитетов назначать со стороны! Какая уж тут аналогия?» Пока Киселев собирался с мыслями, слово вновь взял Евгений Ган.

«Вы сейчас привели пример, который был в Калининграде, когда я был председателем Горсовета. И был глава исполнительного власти Юрий Савенко, которого избирали на выборах. Вот в области такая система, — разъяснил Ган Киселеву. — Я не против того, что надо объединять должность, я просто хочу понимания. Даже у нас в Калининграде глава администрации принимает решения, не учитывая мнение депутатов Городского совета. Она учитывает свое мнение. Так не бывает, так не должно быть!»

Валерий Губаров



«Я так понимаю, глава администрации будет подписывать решение Совета, то есть представительного органа?» — осторожно уточнил депутат Валерий Губаров, ранее возглавлявший Зеленоградский район. «Да, конечно», — ответил ему Киселев. «То есть человек, нанятый по контракту, будет фактически руководить депутатами?» — не мог, по всей видимости, поверить своим ушам Губаров. «Он будет нанят по контракту. Это может быть и депутат, но он должен будет сложить полномочия», — пытался объяснить Кропоткин суть нововведений. «Но с ним же кто-то должен будет контракт подписать? Кто?» — не понимал Губаров. «Председатель совета», — сказал Киселев.

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин вновь попытался поставить точку, обратив внимание, что переговоры в муниципалитетах показали согласие с новой схемой из-за недопонимания со стороны граждан. Он напомнил, что в 2017 году был главой горсовета, а главой города – главой администрации стал тогда Александр Ярошук. «Вы, например, можете подать свою кандидатуру на должность главы Зеленоградска», — предложил он Губарову, засмущав бывшего мэра курортного города. В зале засмеялись.

«Вопросы еще? — вновь попытался свернуть обсуждение глава комитета Киселев. — Слово правительству, прокуратуре, Минюсту, правовому управлению и Ассоциации муниципальных образований». «Мы поддерживаем данный законопроект, замечаний нет», — сообщила представитель муниципальной ассоциации.

«Кто хочет выступить?... Предлагаю рекомендовать законодательному собранию принять...» — продолжил было Киселев. Но тут слово вновь взял Евгений Ган, который к этому времени, похоже, наконец разобрался, что в главы пытаются призвать вовсе не депутатов, а варягов. «Давайте все-таки еще раз. Чем это будет отличаться от того, что сейчас? Мы пытаемся усилить исполнительную власть и ослабить представительную? По факту ведь так получится», — поинтересовался он. «Вы хотите сказать, что Законодательное собрание не выполняет свои функции? — почти обиделся Кропоткин. — Аналогия тут прямая: губернатор — председатель правительства. Глава муниципалитета — глава администрации округа». «Не надо путать Законодательное собрание и муниципалитет, — не согласился Ган. — Губернатор избран всем населением. А тот, кто будет подаваться на конкурс на должность главы округа, — нет».

«Прошу проголосовать за принятие закона в первом чтении, — выдохнул наконец Дмитрий Киселев. — Против двое, воздержался... Принято! Голосуем за принятие проекта закона во втором, окончательном течении. Против двое, воздержалось, принято, спасибо. Приступаем к вопросу второму основной повестки...»

Но не получилось. Микрофон включил глава фракции КПРФ Максим Буланов. По всей видимости, он, как и Евгений Ган, еще не успел вчитаться в законопроект, чтобы разобраться в его нюансах. «Это фактически принижает депутатский корпус, избранный населением. И делает акцент в сторону наемного работника, главы администрации», — констатировал он очевидное. «Просто у нас выстраивается правильная вертикаль», — возразил Кропоткин. «Понимаете, это такой дискуссионный вопрос», — не согласился Буланов. «Это не дискуссионный вопрос, а практика. В муниципалитетах страдают люди, которые не понимают, кто за что отвечает», — давил на своё Кропоткин. «Мы еще более внимательно посмотрим, я думаю, выработаем позицию к заседанию», — резюмировал Буланов.

«Думаю, что у всех возникают сомнения в той части, что глава для получения полномочий не избирается на прямых выборах, — вступил в дискуссию глава фракции ЛДПР Евгений Мишин. — В этом и есть, наверное, различие и непонимание ситуации. Изменения усиливают статус главы администрации. Получается, что фактически избранные народом депутаты назначают нанятого человека на работу, дают ему все полномочия. И фактически, я согласен с коллегами, депутаты, наверное, будут так или иначе при принятии решений подчиняться главе администрации».

«Хотя мы уже проголосовали, напомню, что сами депутаты будут формировать конкурсные комиссии, которые будут выбирать претендентов в главы округов... Возвращаемся к вопросу второму повестки, — попытался хоть как-то закруглить Дмитрий Киселев политическую дискуссию. Чуть ли не первую для текущего созыва регионального парламента.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»