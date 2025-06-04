В Калининграде открылось Генеральное консульство Республики Беларусь

В Калининграде начало работу Генеральное консульство Республики Беларусь. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя Дмитрий Рудченко.

«Генеральное консульство образовано на базе Отделения посольства Белоруссии в Калининграде, которое действует уже многие годы. Дипучреждение более высокого статуса официально работает с 1 июня. Все организационные и другие процедуры завершены», — сказали в генконсульстве. Как и ранее, учреждение обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области.

Пока в штате работают два дипломата — временно исполняющий обязанности руководителя генконсульства и вице-консул. К осени 2025 года, по согласованию с российской стороной, планируется расширение штата и прибытие генерального консула. Учреждение остается на прежнем месте по адресу: ул. Дмитрия Донского, 35A.

Напомним, что генконсульство планировали открыть до 1 июня 2025 года. Существующее отделение посольства должно быть преобразовано на основании постановления Совета министров Беларуси, подписанного премьер-министром Романом Головченко.