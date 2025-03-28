Президент БФУ: восстановить связи со старой Европой будет легче, чем с Балтией

Восстановить связи со странами старого Запада будет проще, чем с Центральной Европой и со странами Балтии. Такое мнение высказал президент БФУ доктор политических наук Андрей Клемешев на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» 28 марта.



«В каждой стране, на мой взгляд, различные ситуации. И как ни странно, я думаю, что легче будет восстановить, изменить геополитическую ситуацию в связи со старыми странами Европы, старого Запада. Но то, что будет связано с Центральной Европой и со странами Балтии, например, это будет очень сложно», — сказал Клемешев. По его словам, это связано с политикой в сфере образования и культуры, которая проводится в этих странах.

Ранее Клемешев обратил внимание на то, что в соседних странах стирают целые этапы истории России, «пытаются убрать даже материальную память». Он также отметил, что «не должно быть какого-то оптимизма», когда идёт речь о возможности «какого-то диалога с этим политическим классом» в странах Балтии.

Международная научно-практическая конференция «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» проходит в Калининграде с 27 по 28 марта. Её организаторами являются БФУ им. И. Канта и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.