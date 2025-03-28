МВД: чаще всего в Россию хотят переселиться граждане Германии, Латвии и США

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Территориальными органами МВД принято 702 заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранцам, желающим переселиться в РФ в рамках президентского указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» (импатриантам). Об этом рассказал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Виталий Яковлев на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», которая проходит 27-28 марта на площадке БФУ им. И. Канта.

«Самыми популярными регионами среди таких переселенцев являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новгородская область», — сообщил Яковлев. Наибольшее количество заявлений, по его словам, поступает от граждан ФРГ, на втором месте — Латвия, на третьем — США. Затем идут Италия, Франция, Великобритания, Эстония, Канада и Литва.

Виталий Яковлев напомнил, указ № 702 установил возможность выдачи переселенцам из государств, реализующих «политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», разрешения на временное проживание без учета квоты, которая устанавливается Правительством РФ, без подтверждения владения русским языком и знания истории основ законодательства Российской Федерации.

Ранее вице-премьер — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила, что в самый западный российский регион переехало 13 семей импатриантов.

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