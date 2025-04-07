В Калининграде покинул пост начальник отдела озеленения

В Калининграде уволился начальник отдела озеленения мэрии города. О том, что Дмитрий Петренко оставил свой пост ещё 31 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе горадминситрации.

«Обязанности Петренко сейчас исполняет Надежда Гончарова, бывшая ранее консультантом отдела», — уточнили в мэрии.

Напомним, что год назад Дмитрий Петренко сообщал «Новому Калининграду», что отказ от лечения городских каштанов был связан со снижением численности вредителя. При этом через несколько дней Вадим Борисов, занимавший тогда пост председателя комитета городского хозяйства, рассказал, что на ловчие пояса и феромонные ловушки просто не предусмотрели средств в бюджете.

Тот же Дмитрий Петренко в марте 2023 года признал, что в Калининграде вряд ли смогут вырубать меньше деревьев, чем в предыдущие годы. Комментируя ситуацию, он отнёс к числу «основных злостных вырубщиков» городскую администрацию и застройщиков.