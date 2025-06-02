Сергей Булычев ушёл с поста главы администрации Черняховского округа. О своём уходе он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём официальном телеграм-канале.

«В этой жизни всё имеет своё начало и своё завершение, — сообщил он. — Сегодня последний день моей работы в качестве главы администрации Черняховского муниципального округа. Я хочу всем вам сказать огромное спасибо за нашу совместную с вами работу и за наши маленькие победы».

«Новому Калининграду» Булычев пояснил, что о новом назначении говорить пока рано.

Напомним, что ещё в апреле ряд источников «Нового Калининграда» сообщал, что Сергей Булычев — наиболее вероятная кандидатура на пост вице-премьера правительства Калининградской области. Пост стал вакантным после отставки Сергея Елисеева, который занял должность заместителя полпреда президента в СЗФО по Калининградской области. Кроме того, пост министра по муниципальному развитию оставил Андрей Сергеев, переехавший в Карелию.

В конце 2024 года в околополитических кругах активно распространялась информация о том, что Сергею Булычеву предлагали возглавить администрацию Калининграда. Комментируя её в январе 2025-го, Булычев сообщал «Новому Калининграду», что не планирует покидать свой пост. При этом он не исключал разных вариантов развития событий, если «будет приказ».

22 апреля 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о том, что первый вице-премьер регионального правительства Сергей Елисеев назначен замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области. Ранее этот пост занимал Роман Балашов.

Отметим, что в 2025 году в Черняховском округе предстоят выборы депутатов местного окружного совета, а также конкурс на должность главы администрации.

Сергей Булычев приехал в Калининградскую область в 2005 году в команде экс-губернатора Георгия Бооса и занял пост министра развития инфраструктуры. Через полгода Булычев ушёл из правительства, поскольку был избран депутатом Калининградской областной Думы от Черняховского района, после чего возглавил региональный парламент.

В 2010 году после отставки Бооса Булычев ушёл из политики, однако после двухлетнего отпуска в 2012 году возглавил министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области в правительстве экс-губернатора Цуканова. Его он покинул в 2013-м году, не проработав на посту министра и года.

23 января 2016 года Булычев был представлен экс-губернатором Севастополя Сергеем Меняйло в качестве исполняющего обязанности вице-губернатора по городскому хозяйству и вопросам архитектуры. Однако в июне 2017 года он ушёл с этой должности, вернулся в Калининград и возглавил администрацию Черняховского округа.