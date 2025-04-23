Власти Литвы озаботились военной подготовкой пограничников на границе с РФ

Вильнюс собирается обновить системы видеонаблюдения на 4 пунктах пропуска, граничащих с Калининградской областью. Для этого будет выделено 16 миллионов евро. Кроме того, МВД хочет найти дополнительное финансирование для военной подготовки пограничников «на случай возможной агрессии». Об этом заявил глава литовского ведомства Владислав Кондратович, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Необходимо обновить всю необходимую инфраструктуру в пунктах пропуска, внедрить современные технологии, привести в порядок приграничные тропы, найти средства на покупку беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с дронами. Учитывая такие геополитические вызовы, мы не можем медлить ни дня — именно пограничники стоят на передовой в рамках защиты государственной границы», — подчеркнул министр.