Введение «одноглавой» системы управления Калининградом вынесли на слушания

Все новости по теме: Горсовет Калининграда

В связи с реформой местного самоуправления в Калининграде вновь планируют внести изменения в устав городского округа. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.

После вступления в силу закона «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области» от 31 марта 2025 года, изменившего порядок избрания главы города и перечень его полномочий, необходимо провести публичные слушания. Их предлагают назначить на 10:00 2 июня. Место проведения — кабинет № 555 администрации Калининграда (площадь Победы, 1).

Прошлые публичные слушания по внесению изменений в устав Калининграда прошли 10 марта.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили реформу местного самоуправления на 42-м заседании регионального парламента 20 марта. Выбирать главу округа вновь будут не из числа депутатов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

Первыми должны внедрить нововведения восемь муниципалитетов, в которых новые депутатские корпуса будут избраны в сентябре 2025 года: Зеленоградский, Балтийский, Черняховский, Гвардейский, Полесский, Славский, Советский и Ладушкинский округа.

По словам главы Калининграда Олега Аминова, возвращение «одноглавой» системы потребует внесения изменений не только в уставы муниципалитетов, но и в штатную структуру администраций.

«Работа довольно большая и значимая. Здесь я искренне не завидую муниципалитетам, у которых уже в этом году выборы идут, потому что они трудятся, не покладая рук, день и ночь для того, чтобы привести уставы свои в соответствие с региональным законом и внести соответствующие корректировки», — отметил Аминов, напомнив, что у областного центра на это есть время до сентября 2026 года. 

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