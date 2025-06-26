В Калининграде ввели «одноглавую» систему местного самоуправления

В Калининграде приняли изменения в устав муниципального образования, подразумевающие объединение должностей главы города и главы администрации в одну. Соответствующее решение депутаты горсовета приняли на заседании 25 июня.

Не поддержали изменения в устав члены фракции КПРФ городского совета. Как сообщил Сергей Севостьянов в своём телеграм-канале, таким образом ликвидируется «всякая выборность». «Мы, коммунисты, выступаем за развитие самоуправления и демократизацию», — заявил он.

«Немножко Византия»: что говорят эксперты о реформе местного самоуправления

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили реформу местного самоуправления на 42-м заседании регионального парламента 20 марта. Выбирать главу округа вновь будут не из числа депутатов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

Первыми должны внедрить нововведения восемь муниципалитетов, в которых новые депутатские корпуса будут избраны в сентябре 2025 года: Зеленоградский, Балтийский, Черняховский, Гвардейский, Полесский, Славский, Советский и Ладушкинский округа.

По словам главы Калининграда Олега Аминова, возвращение «одноглавой» системы потребует внесения изменений не только в уставы муниципалитетов, но и в штатную структуру администраций.

«Работа довольно большая и значимая. Здесь я искренне не завидую муниципалитетам, у которых уже в этом году выборы идут, потому что они трудятся, не покладая рук, день и ночь для того, чтобы привести уставы свои в соответствие с региональным законом и внести соответствующие корректировки», — отметил Аминов, напомнив, что у областного центра на это есть время до сентября 2026 года.