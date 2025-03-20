Депутаты одобрили реформу местного самоуправления, не задав ни одного вопроса

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили реформу местного самоуправления, не задав ни одного вопроса. Решение приняли на 42-м заседании регионального парламента 20 марта.

Поправки в закон «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области» представил председатель профильного комитета Заксобрания Дмитрий Киселёв. Согласно документу, глав округов теперь будут выбирать не из числа депутатов местных советов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять администрацию муниципалитета. Так, в 2025 году норму применят в восьми округах региона, где в сентябре будут формировать советы депутатов нового созыва.

Киселёв отметил, что разработку законопроекта осуществили «в целях совершенствования системы местного самоуправления». Документ приняли сразу в двух чтениях ввиду отсутствия поправок. При этом у присутствующих на заседании депутатов не возникло вопросов по проекту закона к докладчику.

Во время рассмотрения документа на комитете по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту парламентарии активно обсуждали эти поправки. В частности, вопросы поступали от Евгения Гана: «Давайте все-таки еще раз. Чем это будет отличаться от того, что сейчас? Мы пытаемся усилить исполнительную власть и ослабить представительную? По факту ведь так получится», — поинтересовался он. Тогда спикер Заксобрания Андрей Кропоткин провёл аналогию между исполнительной властью в муниципалитете и регионе: губернатор — председатель правительства и глава муниципалитета — глава администрации округа. Ган парировал, заявив, что глава региона выбран всем населением, а глава администрации муниципального образования — нет.

Глава с плеч — власть в одни руки: как депутаты решали судьбу местной власти

В настоящее время глав муниципалитетов избирают депутаты местных советов из своего числа, муниципальный глава также является председателем окружного совета. Так называемая «двуглавая» система местного самоуправления (глава округа-председатель совета и глава администрации) действует во всех муниципалитетах региона.

Напомним, поправки в начале марта внесла группа депутатов, в которую вошли Андрей Кропоткин, Лариса Швалкене, Валерий Ланин, Дмитрий Киселёв, Павел Федоров и Александр Никулин. Изменения в законодательство будут рассматриваться на очередном заседании Заксобрания в марте.

По данным областного избиркома, в единый день голосования 14 сентября 2025 года выборы местных советов пройдут в восьми муниципалитетах: Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском округах, Ладушкине.