Вильнюс представил план эвакуации на случай военного вторжения и других «угроз»

Вильнюсский городской муниципалитет представил план эвакуации на случай военного вторжения, экстремальных ситуаций и прочих «угроз». Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Документ состоит из публичной информации, предназначенной для населения, и секретной части — для госучреждений и межведомственного сотрудничества. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса всего будет три направления эвакуации: Паневежское и Шяуляйское, Клайпедское и Каунасское, а также в сторону Алитуса и польской границы. Что касается маршрутов эвакуации с учетом промежуточных, то их предусмотрено в общей сложности 150.