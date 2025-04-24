Науседа лишил российского дирижера Башмета ордена Гедиминаса, врученного в 1999 году

Российского дирижера Юрия Башмета лишили литовской госнаграды, полученной им 26 лет назад. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении российского деятеля культуры из списка кавалеров ордена Великого князя литовского Гедиминаса IV степени. Башмет обязан вернуть орден и наградные документы, полученные им летом 1999 года.

Как уточняет информагентство, Юрия Башмета наградил орденом бывший тогда президентом Валдас Адамкус за содействие развитию литовской музыкальной культуры и вклад в сокровищницу мировой музыки.