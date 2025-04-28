Власти Литвы объяснили, почему лишили госнаграды российского дирижера Башмета

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Российского дирижера Юрия Башмета лишили литовской госнаграды, врученной в 1999 году, из-за его «публично высказанной позиции». Об этом сообщили в президентуре Литвы объяснили, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Российский музыкант Юрий Башмет — активный сторонник Путина и военной агрессии России против Украины. Министерство иностранных дел обратилось к канцлеру по государственным орденам с просьбой исключить господина Башмета из списка заслуженных лиц», — сказал советник президента Ридас Ясюленис. Он добавил, что, по мнению МИД Литвы, «публично высказанная позиция Башмета унизительна для имени лауреата премии».

Напомним, 24 апреля стало известно, что Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении российского деятеля культуры из списка кавалеров ордена Великого князя литовского Гедиминаса IV степени. Башмет обязан вернуть орден и наградные документы, полученные им летом 1999 года.

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