Министр по муниципальному развитию Сергеев покидает правительство региона

Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев покидает правительство региона. Информацию «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе правительства.

Утром в понедельник, 28 апреля, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Андрей Сергеев уходит на повышение в другой регион Северо-Западного федерального округа. «Распоряжение подписано, сегодня последний день», — заявили в правительстве и добавили, что дальнейшие комментарии будут от самого министра.

Андрей Сергеев был назначен на должность министра в ноябре 2021 года. До этого он был главой администрации Советского округа и первым заместителем главы администрации Гурьевска.