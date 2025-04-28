Министр по муниципальному развитию Сергеев покидает правительство региона

Министр по муниципальному развитию Сергеев покидает правительство региона
Андрей Сергеев. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев покидает правительство региона. Информацию «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе правительства.

Утром в понедельник, 28 апреля, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Андрей Сергеев уходит на повышение в другой регион Северо-Западного федерального округа. «Распоряжение подписано, сегодня последний день», — заявили в правительстве и добавили, что дальнейшие комментарии будут от самого министра.

Андрей Сергеев был назначен на должность министра в ноябре 2021 года. До этого он был главой администрации Советского округа и первым заместителем главы администрации Гурьевска.

Слухи о переезде Сергеева в другой регион появились в середине марта 2025-го. Тогда сообщалось, что калининградского министра рассматривали на должность главы правительства Карелии. Источник в правительстве Калининградской области опроверг эти слухи и заявил, что «то, что пишут СМИ в Карелии, — неправда».

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