Булычев — о возможности нового назначения: замену я себе подготовил

Главу администрации Черняховского округа Сергея Булычева рассматривают в числе кандидатур на пост первого вице-премьера регионального правительства (вместо назначенного замполпредом президента в СЗФО по Калининградской области Сергея Елисеева). Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердил и сам Сергей Булычев.

«Это обсуждается. Пока больше ничего не могу вам ответить», — сообщил он.

Булычев отметил, что на случай ухода с поста главы он уже подготовил себе замену из числа заместителей. При этом фамилию конкретного заместителя он называть не стал.

«Если так случится, если будет назначение, я об этом уже думал. Об этом каждому руководителю нужно думать. И о смене, и о подготовке замены. Это процесс закономерный. Замена подготовлена из сотрудников администрации. Фамилии пока называть не нужно», — добавил глава.

Пресс-секретарь губернатора области Мариам Башкирова список кандидатур на освобожденный Елисеевым пост раскрывать также не стала.

«О персоналиях сейчас говорить неправильно и некорректно, — заметила она. — Как только будет назначение, обязательно сообщим. В течение сегодняшнего или завтрашнего дня это будет, я сказать не могу. Процесс небыстрый».

Информацию о числе кандидатур на место Елисеева Башкирова также комментировать отказалась.

В конце 2024 года в околополитических кругах активно муссировалась информация о том, что Сергею Булычеву предлагали возглавить администрацию Калининграда. Комментируя эту информацию в январе 2025-го, Булычев сообщал «Новому Калининграду», что не планирует покидать свой пост. При этом он не исключал разных вариантов развития событий, если «будет приказ».

22 апреля 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о том, что первый вице-премьер регионального правительства Сергей Елисеев назначен замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области. Ранее этот пост занимал Роман Балашов.

Отметим, что в 2025 году в Черняховском округе предстоят выборы депутатов местного окружного совета, а также конкурс на должность главы администрации.

Сергей Булычев приехал в Калининградскую область в 2005 году в команде экс-губернатора Георгия Бооса и занял пост министра развития инфраструктуры. Через полгода Булычев ушёл из правительства, поскольку был избран депутатом Калининградской областной Думы от Черняховского района, после чего возглавил региональный парламент.

В 2010 году после отставки Бооса Булычев ушёл из политики, однако после двухлетнего отпуска в 2012 году возглавил министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области в правительстве экс-губернатора Цуканова. Его он покинул в 2013-м году, не проработав на посту министра и года.

23 января 2016 года Булычев был представлен экс-губернатором Севастополя Сергеем Меняйло в качестве исполняющего обязанности вице-губернатора по городскому хозяйству и вопросам архитектуры. Однако в июне 2017 года он ушёл с этой должности, вернулся в Калининград и возглавил администрацию Черняховского округа.