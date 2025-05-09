СМИ: жители Литвы почтили память советских солдат на кладбище Вильнюса

Все новости по теме: День Победы

Жители Литвы 9 мая пришли на Антакальнисское кладбище Вильнюса, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. С утра на территории кладбища находятся представители литовской полиции, однако это не мешает жителям приходить сюда. Как пишет «Спутник.lt», об этом рассказала координатор «Международного форума добрососедства» Эрика Швенченене.

Швенченене показала видео, на котором видна дорожка из свечей и цветов, выложенная на ступенях, которые ведут к месту бывшего мемориала, снесенного ранее властями столицы Литвы. Кроме того, люди возложили цветы на советские воинские захоронения и установили фотографии жителей, погибших на войне.

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе похоронены советские воины, погибшие в годы Второй мировой войны, здесь традиционно собираются желающие отпраздновать День Победы. Как отмечает издание, в декабре 2022 года власти Вильнюса снесли здесь крупнейший в Литве советский мемориал, несмотря на рекомендации ООН не делать этого.

Полиция Литвы ранее предупредила, что 9 мая на улицы выведет усиленные наряды не только в форме, но и в гражданской одежде. Полицейские следят за обстановкой возле объектов, где растет приток людей 9 Мая, включая Антакальнисское кладбище, а также проверять соцсети на использование «запрещенной символики».



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