В Литве предложили лишать гражданства за поддержку иностранных государств

Депутаты Сейма из консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» предлагают расширить круг лиц, которых можно лишить второго гражданства за поддержку иностранного государства. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва».



Механизм лишения литовского паспорта действует в отношении иностранцев, которые получили гражданство Литвы в исключительном порядке за особые заслуги. Консерваторы зарегистрировали поправку к Закону о гражданстве, которая предусматривает лишение литовского паспорта лиц с двойным гражданством, поддерживающих иностранное государство, «представляющее угрозу интересам безопасности» Литвы, стран ЕС и его союзников, а также поддерживают или участвуют в действиях, совершаемых иностранным государством и «нарушающих принципы и нормы международного права».

Согласно проекту, гражданство таким лицам не может быть предоставлено, восстановлено, сохранено или возвращено. Кроме того, иностранцы, представляющие «угрозу» государственной безопасности или общественному порядку, также не смогут получить литовское гражданство.