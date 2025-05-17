Росстандарт анонсировал разработку стандартов в сфере услуг для туристов-мусульман

В 2025 году Росстандарт планирует разработать ряд стандартов в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Антон Шалаев.

«До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира», — заявил Шалаев в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Шалаев напомнил, что еще в 2017 году на форуме в Казани приняли решение о необходимости разработки в России стандарта в сфере халяль.

«И до сих пор Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты — это три национальных ГОСТа — в сфере халяль, которые включили в себя наилучшие мировые практики», — добавил он.