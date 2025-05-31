Кабмин РФ обновил правила сдачи экзамена для мигрантов

Власти России утвердили изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Соответствующий документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, размещен на портале правовой информации.

Согласно нововведениям, «учреждение, проводящее экзамен, формирует новые варианты контрольных измерительный материалов на основе банка заданий не реже одного раза в месяц». При этом «запрещается повторно предоставлять тот же вариант контрольных измерительных материалов иностранным гражданам, ранее не сдавшим успешно экзамен». Кроме того, экзаменационные варианты с ответами больше не будут размещаться в открытом доступе.

Напомним, что Рособрнадзор в мае выступил с предложением ввести устную часть в тестирование мигрантов на знание русского языка. Подобный экзамен предполагается сдаваться под видеозапись.