Сергей Булычев назначен вице-премьером правительства Калининградской области

Продолжение: Евгений Макаров покинул пост главы администрации Советского округа
Все новости по теме: Правительство области

Сергей Булычев назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По словам губернатора, бывший глава администрации Черняховского округа теперь курирует министерство по муниципальному развитию, министерство регионального контроля, Службу гостехнадзора, управление по законотворчеству, а также вопросы поддержки СВО.

2 июня Булычев в видеообращении сообщил об уходе с поста главы администрации Черняховского округа. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter