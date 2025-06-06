Сергей Булычев назначен вице-премьером правительства Калининградской области

Сергей Булычев назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
По словам губернатора, бывший глава администрации Черняховского округа теперь курирует министерство по муниципальному развитию, министерство регионального контроля, Службу гостехнадзора, управление по законотворчеству, а также вопросы поддержки СВО.2 июня Булычев в видеообращении сообщил об уходе с поста главы администрации Черняховского округа.