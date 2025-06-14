Литва: конфликт Израиля и Ирана может помешать введению новых санкций против РФ

Премьер Литвы опасается, что израильско-иранский конфликт может повлиять на настрой ЕС ввести новые санкции против РФ. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Как пояснил Гинтаутас Палуцкас, из-за конфликта между Израилем и Ираном наблюдается рост цен на нефть. «Цены на нефть — это цены на топливо. В конце концов, приближается 18-й пакет санкций против энергоносителей РФ. Это также может повлиять на политическую волю, которой и так не хватает в Европе сегодня», — выразил он свои опасения.

Напомним, накануне Израиль нанёс массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана, что повлекло ответные действия со стороны атакованного государства.