Литва: конфликт Израиля и Ирана может помешать введению новых санкций против РФ

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Премьер Литвы опасается, что израильско-иранский конфликт может повлиять на настрой ЕС ввести новые санкции против РФ. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Как пояснил Гинтаутас Палуцкас, из-за конфликта между Израилем и Ираном наблюдается рост цен на нефть. «Цены на нефть — это цены на топливо. В конце концов, приближается 18-й пакет санкций против энергоносителей РФ. Это также может повлиять на политическую волю, которой и так не хватает в Европе сегодня», — выразил он свои опасения.

Напомним, накануне Израиль нанёс массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана, что повлекло ответные действия со стороны атакованного государства.

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