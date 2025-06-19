МВД: пятая часть импатриантов переезжает в Россию из стран Прибалтики

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Пятая часть импатриантов (23,2%) переезжает в Россию из стран Прибалтики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику МВД, представленную на полях Петербургского международного экономического форума.

Данные охватывают период с сентября 2024 года по июнь 2025-го и учитывают тех иностранных граждан, которые подали заявление на разрешение на временное проживание (РВП) на основании указа президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют ценности РФ.

Импатрианты — граждане иностранных государств, не разделяющие политику, иностранных государств, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Всего за указанный период они подали 1475 заявлений на получение РВП. Основная часть поступила от представителей стран Центральной, Южной и Западной Европы (55,4%). 291 заявление подали граждане Германии, 115 — Франции, 105 — Италии. При этом почти пятая часть заявлений (23,2%) пришлась на представителей стран Прибалтики. Так, граждане Латвии подали 151 заявление, а Эстонии — 72. На другие страны пришлось 21,4%. Среди них — граждане США (127 заявлений), Канады (60) и Республики Кореи (67).

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова отметила, что представители стран Прибалтики были первыми, кто обратился к указу президента для переезда в Россию. Это связано с тем, что в этих странах «сильно нарушаются права людей», в частности, по языковой и национальной принадлежности.

В марте вице-премьер — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила, что в Калининградскую область переехало 13 семей импатриантов.

Президентский указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», вступил в силу с 1 сентября 2024 года. С заявлением о выдаче разрешения на временное проживание могут обратиться граждане иностранных государств «по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Упомянутые ценности, как уточняется, предусмотрены Основами государственной политики по сохранению, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденными указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809.

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