МВД: пятая часть импатриантов переезжает в Россию из стран Прибалтики

Пятая часть импатриантов (23,2%) переезжает в Россию из стран Прибалтики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику МВД, представленную на полях Петербургского международного экономического форума.



Данные охватывают период с сентября 2024 года по июнь 2025-го и учитывают тех иностранных граждан, которые подали заявление на разрешение на временное проживание (РВП) на основании указа президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, которые разделяют ценности РФ.

Импатрианты — граждане иностранных государств, не разделяющие политику, иностранных государств, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Всего за указанный период они подали 1475 заявлений на получение РВП. Основная часть поступила от представителей стран Центральной, Южной и Западной Европы (55,4%). 291 заявление подали граждане Германии, 115 — Франции, 105 — Италии. При этом почти пятая часть заявлений (23,2%) пришлась на представителей стран Прибалтики. Так, граждане Латвии подали 151 заявление, а Эстонии — 72. На другие страны пришлось 21,4%. Среди них — граждане США (127 заявлений), Канады (60) и Республики Кореи (67).

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова отметила, что представители стран Прибалтики были первыми, кто обратился к указу президента для переезда в Россию. Это связано с тем, что в этих странах «сильно нарушаются права людей», в частности, по языковой и национальной принадлежности.

В марте вице-премьер — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила, что в Калининградскую область переехало 13 семей импатриантов.