Трамп объявил о режиме прекращения огня между Израилем и Ираном

Трамп объявил о режиме прекращения огня между Израилем и Ираном
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал Трамп в соцсети The Truth Social.

В свою очередь, как сообщает «Коммерсант», Иран прекратил военные действия против Израиля в 4:00 утра. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи, который также выразил признательность военнослужащим Ирана: «Я благодарю наши храбрые вооруженные силы, которые остаются готовыми защищать нашу дорогую страну до последней капли крови и которые реагировали на атаки врага до самой последней минуты».

Армия Израиля сообщала, что 24 июня о со стороны Ирана был зафиксирован запуск шести ракет. В 7:57 мск ЦАХАЛ проинформировал, что жителям страны разрешено покидать укрытия.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанёс массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана. Взрывы фиксировали на объектах в городах Натанз, Хорремабад и Хамадан, а также в столице Тегеране.

Сообщалось, что в результате атаки погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, заместитель командующего ВС Ирана генерал Голамали Рашид и учёные-атомщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

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