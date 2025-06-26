Президент Литвы: 18-й пакет санкций против РФ будет «одним из самых сильных»

Президент Литвы Гатанас Науседа считает, что 18-й пакет антироссийских санкций будет «серьезным» и «жестким». Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Он, безусловно, касается энергетики, банков, так называемого „теневого флота“. Он, безусловно, может нанести дополнительный удар по российской экономике... Я очень надеюсь, что он будет серьезным, что он будет жестким, потому что он, позволю себе так выразиться, является одним из самых сильных пакетов, которые я помню за последние полтора года», — заявил Науседа.

Напомним, ранее глава МИД Литвы призывал ввести «жесткие санкции» против РФ, чтобы в дальнейшем можно было выдвигать Москве «ультиматумы». «Если мы не сделаем этого сейчас, в будущем больше не будет возможности для каких-либо ультиматумов. Это означало бы, что мы потеряем прекрасную возможность добиться перемирия и двигаться к мирным переговорам. Сейчас самое время это сделать», — заявил Кястутис Будрис.