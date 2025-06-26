Президент Литвы: 18-й пакет санкций против РФ будет «одним из самых сильных»

Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Президент Литвы Гатанас Науседа считает, что 18-й пакет антироссийских санкций будет «серьезным» и «жестким». Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Он, безусловно, касается энергетики, банков, так называемого „теневого флота“. Он, безусловно, может нанести дополнительный удар по российской экономике... Я очень надеюсь, что он будет серьезным, что он будет жестким, потому что он, позволю себе так выразиться, является одним из самых сильных пакетов, которые я помню за последние полтора года», — заявил Науседа.

Напомним, ранее глава МИД Литвы призывал ввести «жесткие санкции» против РФ, чтобы в дальнейшем можно было выдвигать Москве «ультиматумы». «Если мы не сделаем этого сейчас, в будущем больше не будет возможности для каких-либо ультиматумов. Это означало бы, что мы потеряем прекрасную возможность добиться перемирия и двигаться к мирным переговорам. Сейчас самое время это сделать», — заявил Кястутис Будрис.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter