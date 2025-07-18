Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза одобрили 18-й санкционный пакет против России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

«ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России», — написала она в одной из соцсетей.

Ранее в пятницу портал Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России.

Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета — уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

В четверг вечером премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций.

Ранее глава МИД Литвы призывал ввести «жесткие санкции» против РФ, чтобы в дальнейшем можно было выдвигать Москве «ультиматумы». 18 пакет, как ранее заявлял Президент Литвы Гатанас Науседа, «касается энергетики, банков, так называемого „теневого флота“». Страны ЕС утвердили предыдущий, 17-й пакет санкций против РФ в мае.