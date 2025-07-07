Бывшего губернатора Курской области убрали с поста главы Минтранса РФ

Бывшего губернатора Курской области убрали с поста главы Минтранса РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта освободили от должности Министра транспорта Российской Федерации. Соответствующий указ утром 7 июля подписал президент России Владимир Путин. Он вступил в силу со дня подписания. О причинах отставки в тексте документа не говорится.

Далее Путин встретился в Кремле с замом Старовойта Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра транспорта.

«Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере, — отметил во время встречи президент. — Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная».

Указ о назначении Никитина был подписан сразу после встречи.

Напомним, что кандидатура Старовойта была внесена в Думу премьер-министром России Михаилом Мишустиным в мае прошлого года. Одновременно в новый состав Правительства вошёл экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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