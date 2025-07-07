Бывшего губернатора Курской области убрали с поста главы Минтранса РФ

Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта освободили от должности Министра транспорта Российской Федерации. Соответствующий указ утром 7 июля подписал президент России Владимир Путин. Он вступил в силу со дня подписания. О причинах отставки в тексте документа не говорится.

Далее Путин встретился в Кремле с замом Старовойта Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра транспорта.

«Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере, — отметил во время встречи президент. — Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная».

Указ о назначении Никитина был подписан сразу после встречи.