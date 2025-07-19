МИД Эстонии: Евросоюз уже начал работу над 19-м пакетом санкций против РФ

Евросоюз приступил к разработке 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет телеграм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление МИД Эстонии.

«[Маргус] Цахкна подтвердил, что работа над следующим 19-м пакетом санкций уже началась», — сообщили в эстонском дипведомстве, подчеркнув, что, по словам министра иностранных дел, Евросоюз «не ограничится полумерами».

Напомним, 18-й пакет антироссийских санкций был одобрен Евросоюзом в пятницу, 18 июля. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас назвала его «одним из самых сильных пакетов санкций против России».