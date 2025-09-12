Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября. По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, меры, которые разрабатывались в координации с президентом США Дональдом Трампом, «окажут колоссальное давление на Россию». Об этом сообщает «Коммерсант».

«В понедельник Европейский союз <...> представит новый пакет санкций, который впервые с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, будет координироваться напрямую с ним», — сказал глава французского МИД. По словам Барро, рестрикции (процессы ограничения. — прим. «Нового Калининграда») направлены прежде всего на то, чтобы «заставить» Москву согласиться на прекращение огня.

Напомним, Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против РФ в середине июля. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас назвала его «одним из самых сильных пакетов санкций против России». В начале сентября глава ассоциации калининградских мебельщиков Евгений Перунов отметил, что 2025 год стал «самым колоссальным с точки зрения плохой экономики» для калининградских мебельных компаний. «Гвоздь в гроб» вбил 18-й пакет санкций.

В середине июля стало известно, что Евросоюз приступил к разработке 19-го пакета антироссийских санкций.