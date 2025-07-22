Власти Польши рекомендуют своим гражданам покинуть Россию

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Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте дипведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — призвали в МИД, предупредив также поляков с паспортами РФ о том, что в России они рассматриваются как российские граждане со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

Как напоминает информагентство, 18 июля МИД Польши призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие Варшавы в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

Напомним, 11 июля стало известно, что Россия закрывает Генеральное консульство Польши в Калининградской области с 29 августа. Решение принято в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Кракове.

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