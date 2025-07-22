Власти Польши рекомендуют своим гражданам покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте дипведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране», — призвали в МИД, предупредив также поляков с паспортами РФ о том, что в России они рассматриваются как российские граждане со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

Как напоминает информагентство, 18 июля МИД Польши призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие Варшавы в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

Напомним, 11 июля стало известно, что Россия закрывает Генеральное консульство Польши в Калининградской области с 29 августа. Решение принято в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Кракове.