Польское консульство в Калининграде прекратило прием посетителей и выдачу виз

Консульство Польши в Калининграде остановило выдачу виз и прекратило прием посетителей. Как сообщили РИА Новости в секретариате диппредставительства, идет процесс ликвидации.

«По независимым от нас обстоятельствам выдача виз и прием посетителей в ГК РП в Калининграде приостановлены. По решению российских властей консульство будет закрыто. В настоящее время идёт процесс его ликвидации», — пояснили в консульстве.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. Четырьмя днями ранее МИД Польши призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.