Россия закрывает генеральное консульство Польши в Калининградской области

Россия закрывает генеральное консульство Польши в Калининградской области
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Россия закрывает Генеральное консульство Польши в Калининградской области, сообщает МИД РФ. Согласие на функционирование дипучреждения российской стороной отзывается с 29 августа 2025 года.

«11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Кракове Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша, — говорится в сообщении. — Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий».

Ранее российский власти отмечали, что в ответ на закрытие российского консульства в Кракове может быть закрыто консульство Польши в Иркутске или Калининграде.

О решении польских властей закрыть российское консульство в Кракове стало известно 12 мая. Глава МИД Польши заявил, что решение связано «с наличием доказательств о причастности России к диверсии в торговом центре на севере Варшавы». Пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 произошёл в ночь на 12 мая.

Генконсульство закрыли в конце июня. Ранее оно без перерыва функционировало на протяжении 80 лет. По всем консульским вопросам рекомендовано обращаться в Консульский отдел Посольства России в Варшаве или в Генеральное консульство России в Гданьске.

Осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани и обязали трёх российских дипломатов покинуть страну до полуночи 30 ноября. Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

В апреле 2022 года генконсульство Польши в Калининграде перестало выдавать любые визы. В январе 2023 года визовый центр возобновил приём документов.

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