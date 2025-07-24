Польша намерена продлить погранконтроль на границе с Литвой и Германией

Власти Польши собираются продлить действие пограничного режима на границе с Литвой и Германией. Об этом, как сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявил глава польского МВД Томаш Семоняк.

«Мы ввели его на 30 дней, потому что так гласит Шенгенский пограничный кодекс — на столько можно было ввести первым решением. Он, безусловно, будет продлен», — отметил министр.

Напомним, погранконтроль с Германией и Литвой Польша восстановила 7 июля. Тогда заявлялось, что новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключали возможности их продления. Отмечалось, что введение проверок на внутренних границах ЕС «необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией».