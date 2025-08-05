Экс-губернатора Калининградской области наградили орденом Александра Невского

Экс-губернатора Калининградской области наградили орденом Александра Невского
Николай Цуканов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов, занимающий сегодня пост старшего вице-президента «Ростелекома», награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал ещё вечером 31 июля президент России Владимир Путин.

«Награду пока не вручали, — сообщил Цуканов корреспонденту „Нового Калининграда“. — Думаю, она не связана с моими поездками на новые территории. Я же пять лет работаю в „Ростелекоме“, поэтому и наградили, видимо. Впрочем, в Указе всё написано».

В ходе беседы Цуканов добавил, что на этой неделе намерен посетить Калининград «по делам компании».

Отметим, что согласно статуту, орденом Александра Невского награждаются:

— граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, укрепления обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты при исполнении служебных обязанностей;

— граждане РФ за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности;

— граждане РФ за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях.

Напомним, что в мае 2024 года Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента калининградского Музея Мирового океана Светлану Сивкову «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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