Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок. Об этом он заявил в интервью журналу Time. Слова Лукашенко приводит сайт администрации президента.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит...», — заявил Лукашенко.

Он допустил, что следующим президентом республики может стать человек с другим политическим курсом. Лукашенко попросил «сразу ничего не ломать», чтобы не было «ломки революционной». Если новому лидеру Беларуси удастся убедить народ, «что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога».

Журналист также отметил, что сына Лукашенко Николая западные СМИ называют преемником на посту президента. Глава Беларуси возразил. «Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — заявил он.