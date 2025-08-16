Балтфлот о звуках выстрелов в Балтийске: поводов для беспокойства нет

Все новости по теме: Безопасность

Балтфлот утверждает, что у жителей Балтийска нет поводов для беспокойства. Об этом сообщили в пресс-службе БФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в местных пабликах о звуках выстрелов и сигналов тревоги, звучавших 14 августа.

«Все хорошо, пусть не беспокоятся, — подчеркнули в пресс-службе БФ. В свою очередь, в областном правительстве от комментариев отказались, предложив задавать все вопросы представителям Балтфлота.

Как накануне сообщала «Лента.Ру», в Сети были опубликованы кадры из окрестностей Балтийска, на которых слышны звуки автоматных очередей, а в небе видны запускающиеся по целям снаряды. Местные жители сообщали, что не были в курсе возможных учений, и предполагали, что речь идет об отражении реальной атаки беспилотников.

Напомним, как заявил командующий Балтийской военно-морской базой контр-адмирал Алексей Жовтоножко во время визита в Калининградскую область министра обороны России Андрея Белоусова, «на посту рейдовой службы на постоянной основе находится расчёт беспилотных летательных аппаратов — два разведчика и необходимое количество FPV-дронов». Белоусов в свою очередь отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter