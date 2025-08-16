Балтфлот о звуках выстрелов в Балтийске: поводов для беспокойства нет

Балтфлот утверждает, что у жителей Балтийска нет поводов для беспокойства. Об этом сообщили в пресс-службе БФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в местных пабликах о звуках выстрелов и сигналов тревоги, звучавших 14 августа.

«Все хорошо, пусть не беспокоятся, — подчеркнули в пресс-службе БФ. В свою очередь, в областном правительстве от комментариев отказались, предложив задавать все вопросы представителям Балтфлота.

Как накануне сообщала «Лента.Ру», в Сети были опубликованы кадры из окрестностей Балтийска, на которых слышны звуки автоматных очередей, а в небе видны запускающиеся по целям снаряды. Местные жители сообщали, что не были в курсе возможных учений, и предполагали, что речь идет об отражении реальной атаки беспилотников.

Напомним, как заявил командующий Балтийской военно-морской базой контр-адмирал Алексей Жовтоножко во время визита в Калининградскую область министра обороны России Андрея Белоусова, «на посту рейдовой службы на постоянной основе находится расчёт беспилотных летательных аппаратов — два разведчика и необходимое количество FPV-дронов». Белоусов в свою очередь отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач.