Балтфлот: на посту рейдовой службы на постоянной основе находятся БПЛА

На посту рейдовой службы на постоянной основе находятся беспилотные летательные объекты. Об этом заявил командующий Балтийской военно-морской базой контр-адмирал Алексей Жовтоножко во время визита в Калининградскую область министра обороны России Андрея Белоусова, пишет газета «Страж Балтики» в своей группе «ВКонтакте».

Министр инспектировал в регионе объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота. Жовтоножко рассказал ему о боевом составе кораблей базы. В это число входят ракетные корабли — носители высокоточного оружия большой дальности. Командир базы доложил, что часть из них в настоящее время выполняет задачи по обеспечению безопасности судоходства в Балтийской морской зоне и Финском заливе.

«На посту рейдовой службы на постоянной основе находится расчёт беспилотных летательных аппаратов — два разведчика и необходимое количество FPV-дронов», — заявил Жовтоножко. Белоусов отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач.

