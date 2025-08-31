Литва установила «зубы дракона» на КПП с Калининградской областью

Вооруженные силы Литвы установили заграждения «зубы дракона» возле пунктов пропуска с Калининградской областью РФ и Беларусью, сообщает «Спутник. Литва» со ссылкой на пресс-службу ВС республики. На границе с Калининградской областью заграждение установлено в закрытом пункте пропуска в Рамонишкяй-Пограничное.



«Зубы дракона» установлены в ранее закрытых пограничных пунктах пропуска непосредственно на дорогах. На действующих КПП их разместили рядом с проезжей частью так, чтобы при необходимости оперативно перекрыть движение. В ВС Литвы добавили, что меры контрмобильности установлены на неиспользуемых пунктах пропуска «Шумскас», «Лаворишкес», «Райгардас», «Латежерис» на границе с Беларусью, а также на неиспользуемом пункте пропуска «Романишкес» с Россией и в некоторых других районах.

В ВС отметили, что это часть запланированных мер по ограничению мобильности, предназначенных для «Балтийской линии обороны». «Мы начинаем с тактического уровня — конкретных препятствий на границе, а затем объединим весь инженерный сценарий в единую концептуальную систему», — цитирует издание командующего ВС Литвы Раймундаса Вайкшнораса.

Ранее власти Литвы заявили, что переходят от отдельных инженерных сооружений на границах к созданию «единого рубежа глубокоэшелонированной обороны» — на границе появятся противотанковые рвы, средства контрмобильности, в том числе «зубы дракона», поля, подготовленные для минирования, укреппункты с траншеями, мосты, подготовленные к взрыву и т.п. Над «Балтийской линией обороны», которую планируют соединить уже осенью, параллельно работают Латвия и Эстония, а также Польша с проектом «Восточный щит».

В сентябре 2024 года «зубы дракона» появились на литовской территории перед мостом королевы Луизы, который соединяет российский Советск и литовский Панемуне. Спустя месяц заграждения убрали. В октябре появилась информация, что Литва установила новые противотанковые заграждения возле моста у МАПП «Дубки» под Советском.