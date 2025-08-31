В Литве предложили восстановить осушенные болота для «усиления безопасности»

Фонд восстановления и охраны болот Литвы обратился к министерствам обороны и охраны окружающей среды республики с просьбой восстановить осушенные болота на границе с Беларусью для «усиления безопасности», сообщает «Спутник.Литва».



«Возможно, мы все еще весной поняли, что болотистые местности непроницаемы для военной техники, но возможности для совмещения охраны природы и национальной безопасности остаются неиспользованными — нам необходимо изучить эти возможности и принять меры», — цитирует издание директора Фонда Нериюса Заблецкиса.

По его словам, организация проанализировала данные и обнаружила, что на литовско-белорусской границе, включая десятикилометровую буферную зону, находится около 59 тысяч гектаров болот. Из них более половины осушены. «Восстанавливая уровень воды в этих районах, мы делаем их непригодными для нападения. <...> Восстановив болота на границе с Литвой, мы сузим зону возможного нападения, а нападение через болота будет возможно только в очень короткий период, в середине зимы, что можно предсказать и к чему можно подготовиться», — пояснил он.

Заблецкис добавил, что после принятия ЕС Регламента о восстановлении природы Литве предстоит восстановить около 40 тысяч гектаров болот к 2030 году и более 60 тысяч гектаров к 2050-му. Как пишет РИА Новости, восстановление такой площади болот «займёт десятилетие», а стоимость восстановления одного гектара варьируется «от 500 до 2000 евро или больше».

Напомним, 25 марта 2025 года во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропала гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту. Солдат нашли мертвыми. При этом болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис.

В августе Вооруженные силы Литвы заявили, что переходят от отдельных инженерных сооружений на границах к созданию «единого рубежа глубокоэшелонированной обороны» — на границе появятся противотанковые рвы, средства контрмобильности, в том числе «зубы дракона», поля, подготовленные для минирования, укреппункты с траншеями, мосты, подготовленные к взрыву и т.п.