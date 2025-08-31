Областной суд не увидел нарушений закона о выборах в стихотворении Высоцкого

Судебная коллегия по административным делам Калининградского областного суда оставила без изменений решение суда Зеленоградского района об отказе в удовлетворении иска о снятии с местных выборов кандидата в депутаты из-за стихотворения Владимира Высоцкого «Я не люблю». Апелляционное определение имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Решение районного суда пыталась обжаловать кандидат в депутаты Екатерина Суворова. Она указала, что ее оппонент Валерия Красовская опубликовала у себя в социальных сетях видео, в котором сообщила, что баллотируется в депутаты и прочитала стихотворение Высоцкого.

«Таким образом, кандидат Красовская без согласия правообладателя использовала в своих агитационных материалах объект интеллектуальной собственности, а именно стих „Я не люблю“, авторство которого принадлежит Владимиру Семеновичу Высоцкому, дата смерти — 25.07.1980 г.», — говорилось в иске. Районный суд в иске отказал, Суворова решение обжаловала. В жалобе она написала, что районный суд неверно применил нормы материального права. Суворова настаивала на снятии Красовской с выборов, поскольку ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» запрещает агитацию, которая нарушает законодательство об интеллектуальной собственности.

Судебная коллегия Калининградского областного суда посчитала, что вывод суда первой инстанции являются правильными, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. В определении также отмечается, что кассационная жалоба может быть подана в течение полугода.

Отметим, выборы в местные советы состоятся в Калининградской области в Единый день голосования — 14 сентября.



