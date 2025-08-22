Кандидат от ЕР пытается снять конкурента с выборов из-за стихов Высоцкого

Кандидат от ЕР пытается снять конкурента с выборов из-за стихов Высоцкого
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Зеленоградский районный суд отказал в удовлетворении иска кандидата в депутаты местного Совета от «Единой России» Екатерины Суворовой, пытавшейся снять с выборов кандидата от партии «Новые люди» Валерию Красовскую из-за стихотворения Владимира Высоцкого «Я не люблю». Решение суда не вступило в законную силу, в настоящее время обжалуется. Его текст имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

В исковом заявлении Екатерина Суворова указала, что Красовская опубликовала у себя в социальных сетях видео, в котором сообщила, что баллотируется в депутаты и прочитала стихотворение Высоцкого. «Таким образом, кандидат Красовская без согласия правообладателя использовала в своих агитационных материалах объект интеллектуальной собственности, а именно стих „Я не люблю“, авторство которого принадлежит Владимиру Семеновичу Высоцкому, дата смерти — 25.07.1980 г.», — говорится в иске. Суворова полагает, что Красовская не соблюла ограничения ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», запрещающие агитацию, которая нарушает законодательство об интеллектуальной собственности. Представитель Суворовой пояснил в суде, что наследники Высоцкого согласие на цитирование стихотворения не давали. Представители районного избиркома и прокуратуры против удовлетворения иска о снятии кандидата не возражали.

Однако суд с истцом не согласился. «Из материалов дела видно, что Красовская цитировала литературное произведение, которое стало общественно доступным, с указанием автора, и в объеме, оправданном с целью цитирования», — отмечается в решении. Суд пришел к выводу, что при указанном допущенном цитировании произведения не требуется согласия автора или иного правообладателя. Решение в законную силу не вступило, в настоящее время обжалуется в вышестоящей инстанции.

По данным ГАС «Выборы» Суворова и Красовская баллотируются в депутаты Зеленоградского районного Совета по одномандатному округу № 2.

