В Польше начались военные учения НАТО «Железный защитник»

В Польше начались военные учения Iron Defender («Железный защитник», пол. — Zelazny Obronca) с участием союзников по НАТО. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на минобороны Польши.

«Польская армия начала передислокацию личного состава и техники в рамках учений Iron Defender — 25. Это одно из важнейших и крупнейших запланированных военных учений этого года. На полигонах по всей Польше, а также в воздушном и киберпространстве около 30 тыс. военнослужащих из Польши и стран-союзников будут отрабатывать оборонительные действия, включая применение новых боевых систем и современной военной техники», — говорится в сообщении.

«IronDefender — это проверка взаимодействия и боевой эффективности, а также демонстрация трансформации Войска Польского», — добавили в Минобороны.

Ранее министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что основной площадкой этих учений станет полигон вблизи границы с Калининградской областью РФ. Также среди крупных площадок предстоящих учений назывались Устка (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики) и Нова-Демба (полигон на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной).

В маневрах запланировано участие порядка 30 тыс. военнослужащих Польши и стран НАТО, включая США, Швецию и Норвегию. Косиняк-Камыш отмечал, что эти учения «станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2025».

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил «Запад-2025» пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

