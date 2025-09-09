Премьер Польши заявил о закрытии границы с Беларусью в связи с учениями

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша полностью закроет границу с Беларусью в связи с белорусско-российскими учениями вооружённых сил. Об этом пишет РИА Новости.

«В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь — с четверга на пятницу», — цитирует агентство Туска. По его словам, одной из причин решения о закрытии границы также стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Туск не уточнил, на какой срок закрывают границу. Сейчас на белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооружённых сил пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Ранее в Польше начались военные учения Iron Defender («Железный защитник», пол. — Zelazny Obronca) с участием союзников по НАТО. «Польская армия начала передислокацию личного состава и техники в рамках учений Iron Defender — 25. Это одно из важнейших и крупнейших запланированных военных учений этого года. На полигонах по всей Польше, а также в воздушном и киберпространстве около 30 тыс. военнослужащих из Польши и стран-союзников будут отрабатывать оборонительные действия, включая применение новых боевых систем и современной военной техники», — рассказали в минобороны Польши.