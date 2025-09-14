На выборы в окрсоветы Калининградской области к 18:00 явились 35,9% избирателей

На выборы в окрсоветы Калининградской области к 18:00 явились 35,9% избирателей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Выборы

Предварительная явка на выборы депутатов окружных советов в Калининградской области на 18:00 составила 35,90% или 62 890 избирателей. Такие цифры озвучивает Калининградский избирком.

Основными выборами депутатов окружных Советов меньше всего заинтересовались в Балтийском округе. Там явка составила 25,81% или 6 293 избирателя. Самая высокая явка зафиксирована в Черняховском округе, где на участки пришли 41,63% или 15 215 избирателей.

Ниже другие округа региона с явкой в порядке возрастания

  • в Зеленоградском МО — 33,60% или 11 287 избирателей;

  • в Советском ГО — 36,62% или 10 022 избирателя;

  • в Полесском МО — 36,82% или 4 771 избиратель;

  • в Гвардейском МО — 38,78% или 8 304 избирателя;

  • в Ладушкинском ГО — 38,99% или 1 115 избирателей;

  • в Славском МО — 41,42% или 5 282 избирателя.

На дополнительных выборах традиционно ещё более низкая явка:

  • в Гусевском ГО — 7,19% или 77 избирателей;

  • в Светловском ГО — 16,67% или 251 избиратель;

  • в Озерском МО — 38,34% или 273 избирателя.

Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter