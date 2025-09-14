На выборы в окрсоветы Калининградской области к 18:00 явились 35,9% избирателей

Предварительная явка на выборы депутатов окружных советов в Калининградской области на 18:00 составила 35,90% или 62 890 избирателей. Такие цифры озвучивает Калининградский избирком.

Основными выборами депутатов окружных Советов меньше всего заинтересовались в Балтийском округе. Там явка составила 25,81% или 6 293 избирателя. Самая высокая явка зафиксирована в Черняховском округе, где на участки пришли 41,63% или 15 215 избирателей.

Ниже другие округа региона с явкой в порядке возрастания

в Зеленоградском МО — 33,60% или 11 287 избирателей;

в Советском ГО — 36,62% или 10 022 избирателя;

в Полесском МО — 36,82% или 4 771 избиратель;

в Гвардейском МО — 38,78% или 8 304 избирателя;

в Ладушкинском ГО — 38,99% или 1 115 избирателей;

в Славском МО — 41,42% или 5 282 избирателя.

На дополнительных выборах традиционно ещё более низкая явка:

в Гусевском ГО — 7,19% или 77 избирателей;

в Светловском ГО — 16,67% или 251 избиратель;

в Озерском МО — 38,34% или 273 избирателя.

Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов.