И один самовыдвиженец: как прошли выборы в Калининградской области

В Калининградской области предварительно в ходе муниципальных выборов в восьми муниципалитетах большинство мандатов получили представители «Единой России». В числе избранных депутатов также представители ЛДПР, КПРФ, партии «Новые люди» и один самовыдвиженец, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общая явка по региону составила 37, 06 %, что на 5,24 % выше, чем в 2020 году. Из 138 мандатов 127 получат представители партии «Единая Россия», четыре — ЛДПР, по три — КПРФ и «Новые люди», также в ходе выборов победил один самовыдвиженец. «На дополнительных выборах в Гусевском, Озёрском и Светловском округах победили кандидаты от „Единой России“», — отметили в правительстве.

ЛДПР получила по одному месту в Балтийском, Полесском, Советском и Гвардейском округах. КПРФ — в Гвардейском, Полесском и Советском, «Новые люди» — два в Зеленоградском и один Черняховском округах.

Отметим, что в Зеленоградском районе в округе № 11 35-летний индивидуальный предприниматель Вячеслав Мишин, представляющий «Новых людей» и зарегистрированный по месту жительства в подмосковном Красногорске, обошел на выборах действующую главу округа 72-летнюю Раису Килинскене, которая проживет в Муромском. Мишин получил 457 голосов, Килинскене — 380.

Один самовыдвиженец победил в Советске — это Виктор Смильгин, бывший депутат областной Думы, экс-глава администрации Советска, также работавший вице-премьером в правительстве Николая Цуканова.

«Для проведения всех муниципальных избирательных кампаний была организована работа 11 территориальных избирательных комиссий. Все 162 помещения избирательных участков были оборудованы средствами круглосуточной видеофиксации мест хранения сейф-пакетов и стационарных ящиков с избирательными бюллетенями избирателей, проголосовавших до дня голосования», — сообщили в правительстве.

Количество избирателей в возрасте 18-35 лет, которые приняли участие в голосовании, составило 9811 человек. В 2020 году эта цифра составляла 3643 человек. «В Избирательную комиссию Калининградской области жалоб и обращений на нарушение избирательного законодательства не поступало. Выборы прошли в штатном порядке», — заверили в пресс-службе.

Отметим, что после подведения выборов в восьми округах будут проводиться конкурсы на должность местных глав. В соответствии с региональным законодательством, конкурсы пройдут по новым правилам — главы округов (они же главы администраций) будут назначаться по итогам конкурса.